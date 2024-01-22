Kamu Bankası Duyurdu! 71000 TL Ödeyecek

Kamu Bankası Duyurdu! 71000 TL Ödeyecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 20:21

Son dakika gelişmeleriyle birlikte Ziraat Bankası, Türkiye genelinde emekli maaşı alan vatandaşlarına yönelik büyük bir kampanya başlatıyor. Banka, emeklilere özel olarak düzenlenen bu kampanya ile 71.000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunarak, nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bünyesinden alan vatandaşlara sunduğu bu özel kampanya ile kredi başvurusunu kolaylaştırıyor. Banka şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvuru formunu doldurarak emekliler, anında nakit ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyorlar.

Banka, internet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda da aynı hız ve kolaylığı sağlıyor. Emekliler, Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden hızlıca başvuru formunu doldurarak, başvurularını kolaylıkla tamamlayabiliyorlar.

Başvurular değerlendirildikten sonra, Ziraat Bankası müdür onayında 71.000 TL'ye kadar kredi ödemesini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu sayede emekliler, acil nakit ihtiyaçlarına anında çözüm bulabiliyorlar.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, gelir belgesi şartı olmadan 71.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Emekliler, sadece başvurularını yaparak, finansal rahatlık sağlayabiliyorlar.

Başvuran emeklilere 90 gün ertelemeli ödeme seçeneği sunularak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bu sayede emekliler, kredi ödemelerini kendilerine uygun bir zaman dilimine yayarak, finansal planlarını daha rahat bir şekilde yönetebiliyorlar.

Benzer Haberler
TEB bankası SMS ile 40.000 TL'ye Kadar Yeni Kredi Kampanyası Açıkladı! Bankadan Hemen Ödeme Alın! TEB bankası SMS ile 40.000 TL'ye Kadar Yeni Kredi Kampanyası Açıkladı! Bankadan Hemen Ödeme Alın!
Emekli maaşlarını alanlar için ödeme! Cumhurbaşkanı onay verdi ve ek ödeme başladı Emekli maaşlarını alanlar için ödeme! Cumhurbaşkanı onay verdi ve ek ödeme başladı
Yapı Kredi Bankası duyurdu! Banka hesabınız üzerinden 4 gün içerisinde işlem yapın Yapı Kredi Bankası duyurdu! Banka hesabınız üzerinden 4 gün içerisinde işlem yapın
Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için uyarı! Son gün geldi çattı
O rol Birkan Sokullu'ya teklif edildi! Peki partneri kim olacak? O rol Birkan Sokullu'ya teklif edildi! Peki partneri kim olacak?
Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi... Kadir Doğulu, Miami'ye gidiyor! İşte sebebi...
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
  • 21-01-2024 15:48

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!