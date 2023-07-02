Kamu bankaları 200, 300, 400 bin TL'ye uygun fiyatlı ev satışlarına başladı! Başvuru yapan şipşak alıyor!

Başvuru yapan şipşak alıyor! Kamu bankaları 200, 300, 400 bin TL'ye uygun fiyatlı ev satışlarına başladı- Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kira ve ev fiyatları çok yüksek seviyeye çıkmış durumda. Asgari ücret artırılırken bazı ev sahipleri ev kiralarını da artırmaya başladı. Bu durumda kirada oturan vatandaşların geçimlerinde yine zorluk çekmesi anlamına geliyor. Kira fiyatlarının artmasıyla birlikte kendi evini almak isteyen vatandaşlar yeni alternatifleri araştırmaya başladı.

Bankalar tarafından satışa sunulan gayrimenkuller ise bu noktada kişileri kiradan kurtararak uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmakta. İhaleye uygun olarak satışa çıkartılan bu konutlar kişileri krediye uygun şekilde ev sahibi olabilmesini sağlıyor.

Uygun Fiyatlarla Vakıfbank Konut İlanları!

Vakıfbank'ın gayrimenkul satışları arasında konut ilanları vatandaşların çokça dikkatini çekiyor. Uygun fiyatlara satışa çıkartılan konutlar kişilere krediye uygun şekilde veriliyor. Kredi çekimi için bankayla görüşme sağlanması gerekmekte. Onlarca konutun satışa çıkarıldığı sistem üzerinden ilan detaylarına ve evin resimlerine bakılabiliyor.

Birçok Konut İlanı 100 Bin TL'den Başlıyor

Vakıfbank ilanlarında şuan da 100 bin TL'den başlayan fiyatlarda birçok konut ilanı bulunmaktadır. İlana koyulan konutlara teklif verebilmek için bazı belgelerin Vakıfbank şubelerinde doldurulması gerekmekte. Daha sonrasında kullanıcı adı ve şifreniz SMS olarak gönderilerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra, hayalinizdeki evi bulmak için arama yapabilir ve detayları inceleyebilirsiniz.

Teklif Verme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Taşınmazlara teklif verebilmek için en yakın VakıfBank Şubesi'ne başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında, taşınmazın muhammen bedelinin %5'i tutarındaki teminatı yatırmanız ve Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasını imzalamanız gerekmektedir. Teklif vermek istediğiniz gayrimenkul ilanına başvurduğunuz anda, Banka tarafından belirlenen ihale süresi başlar.