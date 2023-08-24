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Kampanyanın, indirimin daniskası yapıldı! Kia ÖTV oranlarını sıfırlandı! Yeni Rio 468.700 TL'den satılıyor

Türkiye'de sıfır araç satışlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti avantajıyla devam ediliyor.

Kampanyanın, indirimin daniskası yapıldı! Kia ÖTV oranlarını sıfırlandı! Yeni Rio 468.700 TL'den satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 10:16

Kia ÖTV oranlarını sıfırlandı! Yeni Rio 468.700 TL'den satılıyor! Kampanyanın, indirimin daniskası yapıldı- Türkiye'de sıfır araç satışlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti avantajıyla devam ediliyor. Engellilere tanınan bu ayrıcalıkla ilgili detaylar ortaya çıkarken, Kia markasının popüler modeli Kia Rio için fiyat listesi ve özellikler de belli oldu. Bu kampanya sayesinde engelliler, ÖTV muafiyetiyle daha uygun fiyatlarla Kia Rio sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Gelişen ekonomik koşullar ve artan döviz kuru nedeniyle sıfır araçlara erişim zorlaşırken, devlet tarafından sağlanan destekler önem kazanıyor. Bu desteklerden biri de ÖTV muafiyeti olarak öne çıkıyor. Kia markası da bu kampanya kapsamında ÖTV muafiyetli araç fiyat listesini açıkladı. İşte yeni Kia Rio fiyatları ve detayları:

Kia Rio ÖTV Muafiyetli Araç Fiyatları:

  • 2023 Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool Benzin: 459.900 TL
  • 2023 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Cool Benzin: 468.700 TL
  • 2023 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Elegance Konfor Benzin: 490.900 TL
  • 2023 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Prestige Benzin: 505.900 TL

ÖTV Muafiyeti Nedir, Şartları Neler, Nasıl Faydalanılır?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüketiciye özel mal veya ürünlere uygulanan bir vergi türüdür. Engelli bireylerin araç alımlarında faydalanabildiği ÖTV muafiyeti ise engelli kişilerin ödemediği veya indirimli şekilde ödediği bir araç vergisidir.

Engelli bireyler, engellilik oranları %90 ve üzeri ise sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanırlar. %90 ve üzeri engelli raporuna sahip olanlar, ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. Ancak bu durum için %90 engelli oranının yanı sıra H sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmektedir.

 

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