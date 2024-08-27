Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!

Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 22:38

Kadın Kuaförlerine Pazar Günü Kapalı Olma Zorunluluğundan Muafiyet!

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik salonları için önemli bir değişiklik duyurdu. Daha önce berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması zorunluluğu getirilmişti. Ancak bu uygulama, kadın kuaförleri için değişti. 1 Temmuz 2024’ten itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kadın kuaförleri artık pazar günleri kapanmak zorunda değil.

Bu karar, özellikle yoğun iş temposu ve hafta sonu hizmet talebinin yüksek olduğu bölgelerdeki kadın kuaförlerinin işleyişini etkileyebilir. Önceki uygulamada, hangi gün kapalı olacağına valilikler karar veriyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, pazar günleri kadın kuaförlerinin açık kalması mümkün hale geldi. Bu değişiklik, kadın kuaförlerinin iş saatlerini daha esnek yönetmelerine olanak tanıyacak ve müşteri taleplerine daha iyi cevap verme fırsatı sunacak.

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