Kadın A Milli Takımımız UEFA EURO 2025 Finalleri İçin Play-Off Heyecanında

UEFA EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek amacıyla tarihinde ilk kez Play-Off'lara kalan Kadın A Milli Takımımızın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, A Milliler, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Play-Off Süreci ve Maç Tarihleri

Play-Off maçları, 1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maç usulüne göre oynanacak. EURO 2025'e katılacak son 7 takım, bu maçlar sonucunda belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim tarihlerinde oynanacak, kazanan takımların karşılaşacağı 2. tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kadın A Milli Takımımız, ilk turda Ukrayna'yı geçmesi halinde Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

A Milliler'in Hedefi

Kadın A Milli Takımımız, tarihinin en önemli başarılarından birini elde etmek için sahaya çıkacak. İlk kez Play-Off'lara kalma başarısı gösteren milliler, EURO 2025 Finalleri'ne giderek Türk kadın futbolunun gücünü Avrupa'da göstermek istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, Ukrayna karşısında iyi bir sonuç alarak ikinci tura yükselmeyi hedefliyor.

Rakip Ukrayna

Kadın A Milli Takımımızın ilk turdaki rakibi Ukrayna, güçlü ve deneyimli bir ekip olarak biliniyor. Ancak millilerimiz, sahaya çıkacakları her maçta olduğu gibi, ellerinden gelenin en iyisini yaparak bu zorlu engeli aşmayı planlıyor. Teknik direktör ve oyuncular, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürüyor.

İkinci Turda Muhtemel Rakipler

Millilerimiz, Ukrayna'yı geçmesi durumunda, Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu eşleşmede de güçlü rakipler yer alıyor, ancak Kadın A Milli Takımımız, her rakibe karşı mücadele edebilecek kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamak istiyor.