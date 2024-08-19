Kademe Kademe Emeklilikte Adalet Kaçınılmaz!

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken yazar İsa Karakaş, köşe yazısında emeklilik sistemindeki uçurumu ele aldı. Karakaş, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların yaşa takılmadan emekli olduğunu, ancak bir gün sonra sigorta girişi yapılanların erkeklerde 17, kadınlarda ise 20 yıl daha çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Bu durumun sosyal güvenlik sisteminin dayanışma ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Karakaş, önceden sigorta girişi olanların 5000-5975 gün primle emekli olurken, sonradan sigorta girişi olanların 7000-8000 prim günü doldurmasına rağmen yaş şartını beklemek zorunda kaldığını vurguladı.

EYT kanunuyla birlikte emeklilikte adalet bekleyenlerin hak arama mücadelesinin demokratik ve hukuki sınırlar içinde devam ettiğine dikkat çeken Karakaş, bu konunun toplumsal bir mesele haline geldiğini ve medyanın da ilgisini çektiğini dile getirdi.