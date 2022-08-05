Kaan Taşaner önce kızdı, sonra öpücüklere boğdu

Kaan Taşaner, önceki gün Baltalimanı’nda sevgilisi Seray Dura ile sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında tartışırken kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, ilk önce kızdığı sevgilisini, daha sonra sarılarak öpücüklerle ikna etme çabasına girdi. Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Dura’nın mutsuzluğu yüzüne yansıdı.

BANKTA UZLAŞTILAR

Kısa bir yürüyüşün ardından Boğaz manzaralı bir bankta oturan Taşaner ve Dura, yaşanan tartışmanın değerlendirmesini yaptı. Sevgilisine yakın ilgide bulunan Kaan Taşaner, yarım saat süren konuşmanın ardından Dura’nın günlünü almayı başardı.

Nedeni merak konusu olan tartışmadan sonra bir süre sahilde el ele yürüyüş yapan Seray Dura ile sevgilisi Kaan Taşaner, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

(Kaynak: milliyet.com.tr)