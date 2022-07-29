Kaan Tangöze'nin paniği!

2016'da manken Seçkin Piriler'den boşanan Kaan Tangöze, iki yıl sonra da şarkıcı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. İlayda adında bir kızları bulunan çiftin Bodrum tatili sürüyor. Önceki gün Gündoğan'da objektiflere yansıyan Tangöze, yanında getirdiği şişme bot ile denize açılan Volkan ve Hakan'ı bir mekanda bekledi.

Bot ile açılan çocukları yaklaşık 15 dakika boyunca geri gelmeyince kısa süreli panik yaşayan ünlü isim mekandan çıkarak çocuklarına baktı.

Şarkıcı, bir hayli açıldıklarını görünce yaklaşık üç kilometre yürüyerek, başka bir iskeleden Hakan ve Volkan’ı karşıladı. Tangöze, daha sonra şişme botu sırtlayarak, geri geldi.

Çocuklarının tekrar şişme bota binmelerine müsade etmeyen Tangöze, morali bozulan oğlu Volkan’ı başını okşayarak teselli etti.

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