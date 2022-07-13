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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın tatili!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, üç yaşındaki kızları İlayda ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Birlikte sahile gelen çift, önce şakalaştı sonra el ele tutuşarak romantik anlar yaşadı.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2022 13:49

2016'da manken Seçkin Piriler'den boşanan Kaan Tangöze, iki yıl sonra da şarkıcı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. İlayda adında bir kızları bulunan çift, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Kaan Tangöze denize koşarak girdi. Kızı İlayda ile uzun süre oyunlar oynayan şarkıcı sudan çıkmak istemeyen kızıyla birlikte bol bol denizde vakit geçirdi. 

 

O sırada Kıvılcım Ural, eşi Tangöze ve kızı İlayda'yı denizin ortasına kadar girerek izlemeyi tercih etti.

 

Ünlü rockçının Seçkin Piriler ile evliliğinden Hakan ve Volkan adında iki çocuğu daha bulunuyor.

 

 

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