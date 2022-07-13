Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın tatili!

2016'da manken Seçkin Piriler'den boşanan Kaan Tangöze, iki yıl sonra da şarkıcı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. İlayda adında bir kızları bulunan çift, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Kaan Tangöze denize koşarak girdi. Kızı İlayda ile uzun süre oyunlar oynayan şarkıcı sudan çıkmak istemeyen kızıyla birlikte bol bol denizde vakit geçirdi.

O sırada Kıvılcım Ural, eşi Tangöze ve kızı İlayda'yı denizin ortasına kadar girerek izlemeyi tercih etti.

Ünlü rockçının Seçkin Piriler ile evliliğinden Hakan ve Volkan adında iki çocuğu daha bulunuyor.