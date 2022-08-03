Kaan Arslan ve Paptircem'in yeni klibi yayında!

Türkiye simülasyonunu görselleştiren ekip, anlamsız sokak röportajları, kapitalist dünyanın yapay içerik yaratıcıları, keyfine düşkünler ile onların zevkine balta vuran otoriteyi ve bunca olan biteni yalnızca izleyen bir sürü gözü bu simülasyonda canlandırıyor.

Hippi karakterler, ajanlar, Herlock Sholmes, Pideli Abi, Con Lenon, Astronotlar, Influencer ve Sarı Mikrofon karakterlerinin yer aldığı klipte, ikiliye sanatçı dostları da eşlik ediyor.

Nova Norda ve Dilan Balkay'ın hippiler grubunda olduğu bu rengarenk klipte, Can Ozan ise Herlock Sholmes isimli bir dedektifi canlandırıyor.

Bazı olaylara karşı duyarsızlaşma yaşayan insanların tatlı isyanını anlatan Sen Sorma şarkısı bu isyanın marşı niteliği taşıyor.

Yapımını dükkanprod.’un, kreatif yapımcılığını Ata Utku ve İlhan Doruk Önel’in üstlendiği klibin yönetmen koltuğunda Can Narin oturuyor.

Kaan Arslan & Paptircem ‘in Sen Sorma şarkısının klibi tüm platformlarda yayında!