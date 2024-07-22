Juventus'tan İkinci Türk Yıldız Hamlesi: Kenan Yıldız ve Berkay Yılmaz

Juventus'tan İkinci Türk Yıldız Hamlesi: Kenan Yıldız ve Berkay Yılmaz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2024 10:26

Serie A devi Juventus, genç yetenek Kenan Yıldız'ın ardından bir Türk oyuncuyu daha transfer listesine aldı. Kenan Yıldız, EURO 2024'ten sonra performansı ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki futbolcu, Almanya'daki turnuvadan sonra popülaritesini artırarak, Juventus ve Türk futbolseverlerin ilgisini çekti. Kenan Yıldız, Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve özellikle genç yaşta gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu.

Sözleşme Yenileme Çabaları ve Anlaşmazlık

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini iyileştirmek için geçtiğimiz ay harekete geçti. Ancak, İtalyan devi bu konuda istediği sonuca ulaşamadı. Juventus, Kenan Yıldız'a yıllık 1.2 milyon euro önererek maaşını dört katına çıkarmayı teklif etti. Ancak genç yıldız, bu teklifi kabul etmedi ve daha iyi bir teklif beklediği yönünde bilgiler var. Kenan Yıldız, EURO 2024'ten sonra artan değerinin daha yüksek bir maaşla karşılık bulmasını istiyor gibi görünüyor.

Kenan Yıldız'ın Performansı ve Piyasa Değeri

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 32 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda dört gol atıp bir asist yaparak beş gole direkt katkıda bulundu. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneğin güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Bu yüksek piyasa değeri, Juventus'un ona olan ilgisini ve yatırım yapma isteğini açıkça gösteriyor.

Berkay Yılmaz'ın Juventus Gündeminde

Kenan Yıldız'ın ardından Juventus, bir başka Türk yeteneği daha transfer etmek istiyor. Freiburg forması giyen 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz, İtalyan devinin radarına girdi. Juventus, Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu oyuncu geçtiğimiz kış transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgisini çekmişti.

Freiburg'un Satışa Sıcak Bakmaması

Berkay Yılmaz'ın mevcut kulübü Freiburg, genç yeteneğin satışına sıcak bakmıyor. Freiburg'un, 2025 yazında sona erecek sözleşmesi için zamlı bir teklif sunarak Berkay Yılmaz'ı takımda tutmak istediği belirtiliyor. U17'den itibaren Türk Milli Takımı'nda görev alan Berkay Yılmaz, U19 Milli Takımı formasıyla da başarılı performansını sürdürüyor.

Berkay Yılmaz'ın Performansı

Henüz Freiburg A Takımı'nda forma giymeyen Berkay Yılmaz, Freiburg B takımıyla 3. Bundesliga'da 13 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol atıp 4 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Bu başarıları, onun yeteneklerini ve potansiyelini gösteren önemli göstergeler.

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