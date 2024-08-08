Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı

Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:42

Kripto para piyasasında bu yıl yaşanan önemli düşüşlerin ardından, Binance'in yeni listelenen 30 altcoininden yalnızca Jupiter’in yerel tokeni JUP, yeşil bölgede kalmayı başardı. Kripto araştırmacısı Coin98 Analytics’e göre, 5 Ağustos'taki büyük piyasa çöküşü, piyasa değerinde yaklaşık 510 milyar dolarlık bir silinmeye neden oldu ve bu çöküş, birçok altcoin için daha da kötüleşti.

JUP, 31 Ocak’taki piyasaya sürülmesinden bu yana %21.2 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, tokenın tamamen seyreltilmiş piyasa değerini (FDV) yaklaşık 8 milyar dolara çıkardı ve zorlu piyasa koşullarında kayda değer bir başarı elde etti. FDV, tüm tokenların mevcut fiyatlarla dolaşımda olması durumunda piyasa değerini temsil eder.

Jupiter, Solana blockchain’inde merkeziyetsiz bir borsa olarak faaliyet göstermektedir. DefiLlama'nın raporuna göre, Jupiter şu anda 610 milyon doların üzerinde toplam kilitli değer (TVL) sağlıyor. Ayrıca, 31 Ocak’taki airdrop’u, Solana tarihinin en büyük airdrop’u olarak kabul edildi ve yaklaşık bir milyon cüzdana toplamda 700 milyon dolar değerinde JUP tokeni dağıtıldı.

Buna karşın, Binance’in 2024’te listelediği diğer tokenlar büyük oranda zorlandı ve birçok token %50'yi aşan düşüşler yaşadı. Bu listelemelerden biri olan AEVO, Mart ayındaki listelemesinden bu yana %90’dan fazla değer kaybetti.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira! Ziraat Bankası'ndan Büyük Kampanya: Bankkart Sahiplerine 8.500 TL Lira!
Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu! Trump Ailesi Kripto Dünyasında Sarsıcı Bir Yenilikle Karşımızda: Dünya Özgürlüğü Tokenizasyonu!
Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum Ethereum'da Çin Kaynaklı Satış Dalgası İddiaları ve Güncel Durum
Eski New York FED Başkanı Bill Dudley’den Kritik Faiz İndirimi Çağrısı Eski New York FED Başkanı Bill Dudley’den Kritik Faiz İndirimi Çağrısı
Arthur Hayes'den Siyaset ve Kripto Paralar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar Arthur Hayes'den Siyaset ve Kripto Paralar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar
Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner