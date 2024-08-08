Jupiter (JUP) Token'ının Kripto Pazarındaki Performansı

Kripto para piyasasında bu yıl yaşanan önemli düşüşlerin ardından, Binance'in yeni listelenen 30 altcoininden yalnızca Jupiter’in yerel tokeni JUP, yeşil bölgede kalmayı başardı. Kripto araştırmacısı Coin98 Analytics’e göre, 5 Ağustos'taki büyük piyasa çöküşü, piyasa değerinde yaklaşık 510 milyar dolarlık bir silinmeye neden oldu ve bu çöküş, birçok altcoin için daha da kötüleşti.

JUP, 31 Ocak’taki piyasaya sürülmesinden bu yana %21.2 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, tokenın tamamen seyreltilmiş piyasa değerini (FDV) yaklaşık 8 milyar dolara çıkardı ve zorlu piyasa koşullarında kayda değer bir başarı elde etti. FDV, tüm tokenların mevcut fiyatlarla dolaşımda olması durumunda piyasa değerini temsil eder.

Jupiter, Solana blockchain’inde merkeziyetsiz bir borsa olarak faaliyet göstermektedir. DefiLlama'nın raporuna göre, Jupiter şu anda 610 milyon doların üzerinde toplam kilitli değer (TVL) sağlıyor. Ayrıca, 31 Ocak’taki airdrop’u, Solana tarihinin en büyük airdrop’u olarak kabul edildi ve yaklaşık bir milyon cüzdana toplamda 700 milyon dolar değerinde JUP tokeni dağıtıldı.

Buna karşın, Binance’in 2024’te listelediği diğer tokenlar büyük oranda zorlandı ve birçok token %50'yi aşan düşüşler yaşadı. Bu listelemelerden biri olan AEVO, Mart ayındaki listelemesinden bu yana %90’dan fazla değer kaybetti.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir.