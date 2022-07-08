Johnny Depp sinemaya geri dönüyor! İşte ilk projesi

2015-2017 yılları arasında evli kaldığı kendisinden 23 yaş küçük eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp bir süre ara ayrı kaldığı oyunculuğa geri dönüyor.



Karalama davası sürecinde Heard’ün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları’ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

‘La Favorite’ adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak. ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp’in dava sonrası gelen ilk projesi olacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak.