İzzet Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan şoke eden Çağla Şıkel iddiası!

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile boşanmıştı.
İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darp edildiği haberleri ile gündeme gelmişti.
Didem Sarı , instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi’nin evliyken yazmasını paylaştı.
"Daha boşanmadan"
Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.
"Bütün gecce aklımdaydın"
Antebi’nin Şıkel’e “Dünya güzeli” dediği Şıkel’in ise “Bütün gecce aklım sendeydi” dediği görüldü