İzmir’deki Orman Yangınında 16 Ev Yandı, 3 Mahalle Tahliye Edildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangını, yerleşim yerleri ve sanayi sitesine sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yangın, 3 mahallenin tahliye edilmesine neden olurken, 16 ev tamamen yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Ayrıca, bir hayvan barınağı da tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınla ilgili olarak, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale başlatılırken, orman ekipleri, belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli yangına karşı mücadele ediyor. Bakan Yumaklı, yangının bir kısmının piknik ateşlerinden kaynaklandığını, bu nedenle 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Ayrıca, Bolu’da anız yangını nedeniyle 12.41’de başlayan yangının 80 km/saat hızla yayıldığı, 13 helikopter, 160 kara aracı ve 822 personelle müdahale edildiği bildirildi. Manisa, Ödemiş, Aydın ve Didim’deki yangınlarla ilgili de çalışmalar sürüyor. Bakan Yumaklı, hava araçlarının sınırlı kapasitesi nedeniyle müdahalelerin zorlukla yürütüldüğünü ve vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı.