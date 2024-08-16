İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki Yangın Büyüyor: Şehir Merkezini Duman Kapladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve yerleşim alanlarına yaklaştı. Yangından çıkan yoğun duman, şehir merkezini kaplarken, alevler İzmir'in her ilçesinden görülebiliyor.

Yangın, 15 Ağustos 2024 akşamı saat 21:10'da Karşıyaka'nın Karatepe mevkiinde başladı. İlk müdahale 21:15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca alevlerle mücadele etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte, yangına havadan müdahaleye başlanarak 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle karadan da destek sağlandı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.