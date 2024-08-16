İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki Yangın Büyüyor: Şehir Merkezini Duman Kapladı

İzmir'de Yamanlar Dağı'ndaki Yangın Büyüyor: Şehir Merkezini Duman Kapladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 11:59

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve yerleşim alanlarına yaklaştı. Yangından çıkan yoğun duman, şehir merkezini kaplarken, alevler İzmir'in her ilçesinden görülebiliyor.

Yangın, 15 Ağustos 2024 akşamı saat 21:10'da Karşıyaka'nın Karatepe mevkiinde başladı. İlk müdahale 21:15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca alevlerle mücadele etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte, yangına havadan müdahaleye başlanarak 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle karadan da destek sağlandı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Benzer Haberler
KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar! KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar!
Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber! Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber!
7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme! 7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme!
SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek! SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek!
Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı
Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor! Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!