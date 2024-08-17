İzmir Tire’de Orman Yangını Nedeniyle 3 Kişi Tutuklandı

İzmir Tire’de Orman Yangını Nedeniyle 3 Kişi Tutuklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2024 23:59

İzmir’in Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, Eskioba Mahallesi'nde saat 19.05'te başlayan yangının, semaverle çay demleme sırasında meydana geldiğini belirledi. Şüpheliler, orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından 3 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Tire’de 3, Ödemiş’te 2, Bayındır’da 1 ve Karşıyaka’da 1 olmak üzere toplam 7 kişinin orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alındığını duyurdu. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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