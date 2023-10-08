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İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti! Faruk Köylüoğlu Kimdir?

Yerel seçimler yaklaştıkça siyaset kazanı da kaynamaya başladı. Her ne kadar yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklasalar da İYİ Parti'de bir kesim Ankara'da Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu isimlerden biri olan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti! Faruk Köylüoğlu Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 17:57

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, yerel seçimlere 81 ilde ittifaksız girme kararına tepki olarak istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun (GİK) bu yönde aldığı kararın ardından Köylüoğlu ve beraberindeki yönetim kadrosu, görevlerinden ayrıldı.

“İstifamız Kaçınılmaz”

Köylüoğlu, yazılı açıklamasında İYİ Parti GİK toplantısındaki 81 ilde işbirliği olmaksızın seçimlere girme kararına dair rahatsızlığını belirtti. Özellikle Ankara'da işbirliği yapılmasını istediklerini, ancak partinin bu yöndeki talepleriyle çeliştiğini vurgulayarak, "görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.

Köylüoğlu, mevkilere verdikleri değil, onurla görev yapmanın önemine vurgu yaparak, Ankara sevdasıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İstifasını "Bu cihetle, 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi" sözleriyle duyurdu.

Faruk Köylüoğlu Kimdir?

1963 Ankara doğumlu olan Köylüoğlu, Gazi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu. İş hayatına tekstil sektöründe başlayan Köylüoğlu, halen bu alanda faaliyet gösteriyor. Siyasette de aktif bir rol üstlenen Köylüoğlu, İYİ Parti'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Genel İdare Kurulu üyeliği, Ankara Milletvekili adaylığı ve İYİ Parti Siyaset Okulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Faruk Köylüoğlu'nun siyasi kariyeri, Ankara ve Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

İstifanın, yerel seçimlere yaklaşırken İYİ Parti içindeki dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu. Ancak Köylüoğlu'nun bu kararının ardındaki nedenler, partinin seçim stratejileri ve yerel politikalara nasıl bir yansıma yapacağı, yakın zamanda daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

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