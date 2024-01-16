İşte Yeni Haber! Cebinde ING Bank Kartları Olanlardan Faiz Alınmıyor! Anında IBAN Numaranıza Ödeme Olacak!

2024 yılı içinde yeni kampanyalar göz doldurmaya devam ediyor. Her banka kendine özel sunduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara destek olmak istiyor. Yeni yılda kampanya başlatan ING Bank, kendi banka hesabı olan kişilere yüzde sıfır faizli yeni bir ihtiyaç kredisi ödemesi sunacak. Kredi almak isteyen ve faizlerden çekinen herkes için bu kredi kampanyası oldukça önemli olmaktadır. Bankadan yapılan açıklama sonrasında ING Bank tarafından faizsiz kredi kampanyası detaylarını sizler için araştırdık...

ING BANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

ING Bank yaptığı yeni kampanyada, İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere faizsiz kredi vereceğini açıkladı. ING Bank tarafından yapılan bu yeni kampanya ile birlikte şartlara uygun olan herkes, Hemen aynı gün içinde ödemeler alabileceklerdir. ING bank faizsiz kredi kampanyasından faydalanacak olan kişiler Turuncu Ekstra programına katılması gerekiyor. ING turuncu ekstra programına katıldıktan sonra sizlerde 5000 TL'ye kadar varan faizsiz kredilerden faydalanacaksınız. Bu limit üzerindeki kredilerde de kredi notunuza göre faiz oranı uygulanacak ve yüksek kredi notunuzun olması durumunda düşük faizli kredi alacaksınız.

BAŞVURU

ING Bank sıfır faizli kredi kampanyasına katılmak için başvurunuzu ING mobil uygulamasından yapacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen size sonuç verecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacaktır. 5000 TL kredi alacak kişiler, 12 ay vadeye kadar bu aldıkları paranın geri ödemesini yapması gerekiyor. Bu şekilde sizlerde kredi başvurusu yapabilecek ve başvuru sonucu olumlu olması durumunda da hesabınıza 5000 TL yatırabileceksiniz.