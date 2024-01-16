İşte Yeni Haber! Cebinde ING Bank Kartları Olanlardan Faiz Alınmıyor! Anında IBAN Numaranıza Ödeme Olacak!

İşte Yeni Haber! Cebinde ING Bank Kartları Olanlardan Faiz Alınmıyor! Anında IBAN Numaranıza Ödeme Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 14:08

2024 yılı içinde yeni kampanyalar göz doldurmaya devam ediyor. Her banka kendine özel sunduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara destek olmak istiyor. Yeni yılda kampanya başlatan ING Bank, kendi banka hesabı olan kişilere yüzde sıfır faizli yeni bir ihtiyaç kredisi ödemesi sunacak. Kredi almak isteyen ve faizlerden çekinen herkes için bu kredi kampanyası oldukça önemli olmaktadır. Bankadan yapılan açıklama sonrasında ING Bank tarafından faizsiz kredi kampanyası detaylarını sizler için araştırdık...

ING BANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI 

ING Bank yaptığı yeni kampanyada, İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere faizsiz kredi vereceğini açıkladı. ING Bank tarafından yapılan bu yeni kampanya ile birlikte şartlara uygun olan herkes, Hemen aynı gün içinde ödemeler alabileceklerdir. ING bank faizsiz kredi kampanyasından faydalanacak olan kişiler Turuncu Ekstra programına katılması gerekiyor. ING turuncu ekstra programına katıldıktan sonra sizlerde 5000 TL'ye kadar varan faizsiz kredilerden faydalanacaksınız. Bu limit üzerindeki kredilerde de kredi notunuza göre faiz oranı uygulanacak ve yüksek kredi notunuzun olması durumunda düşük faizli kredi alacaksınız. 

BAŞVURU 

ING Bank sıfır faizli kredi kampanyasına katılmak için başvurunuzu ING mobil uygulamasından yapacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen size sonuç verecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacaktır. 5000 TL kredi alacak kişiler, 12 ay vadeye kadar bu aldıkları paranın geri ödemesini yapması gerekiyor. Bu şekilde sizlerde kredi başvurusu yapabilecek ve başvuru sonucu olumlu olması durumunda da hesabınıza 5000 TL yatırabileceksiniz. 

Benzer Haberler
Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine Duyuru Geldi: 18 Yaşını Dolduran Herkes İçin 100.000 TL Faizli ve Faizsiz Kredi Ödemesi Yapılacak! Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine Duyuru Geldi: 18 Yaşını Dolduran Herkes İçin 100.000 TL Faizli ve Faizsiz Kredi Ödemesi Yapılacak!
Vakıfbank Banka Hesabı Olanlar Kontrol Etsin! Banka Hesabınıza 10.000 TL Yükleme Yapacak! Vakıfbank Banka Hesabı Olanlar Kontrol Etsin! Banka Hesabınıza 10.000 TL Yükleme Yapacak!
Zam Geldi: Maaşlar 7.608 TL Oldu! Zam Geldi: Maaşlar 7.608 TL Oldu!
Garanti bankası hesabı olanlara uyarı geldi: Acil işlem yapın! Garanti bankası hesabı olanlara uyarı geldi: Acil işlem yapın!
Bugün açıklandı! Emeklilere 30 bin TL daha ödeme var! Bu ödemeler IBAN numarasına yatacak! Bugün açıklandı! Emeklilere 30 bin TL daha ödeme var! Bu ödemeler IBAN numarasına yatacak!
7500 TL ve üzerinde maaş alanlara 3 bankadan destek! Dikkat: 70.000 TL anında belgesiz ve kefilsiz verilecek 7500 TL ve üzerinde maaş alanlara 3 bankadan destek! Dikkat: 70.000 TL anında belgesiz ve kefilsiz verilecek
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
  • 11-01-2024 15:56

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak
  • 10-01-2024 22:36

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak