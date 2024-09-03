İşte Halit Ergenç'in yeni projesi

OGM Pictures’ın uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı “Kral Kaybederse” dizisi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak olan dizi, nihayet hayata geçiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2017 yılından beri üzerinde çalışılan projede, başrol için Halit Ergenç’e teklif götürüldü. Ünlü aktör, projeye olan ilgisini ifade ederek ilk 5 bölümün senaryosunu görmek istedi ve Taylan Biraderler'in yönetmenliği kabul etmesi üzerine dizide yer almayı kabul etti.

Kenan adlı varlıklı bir narsistin aşkla olan sarsıcı sınavını konu alan dizinin senaryosu, Netflix’in “Masumiyet Müzesi” dizisinde de imzası bulunan Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınıyor. Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan dizide Halit Ergenç’in partnerini canlandıracak oyuncu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. "Kral Kaybederse," etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda büyük bir ilgi göreceğe benziyor.