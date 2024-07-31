İstanbulkart Sahiplerine Kent Lokantasında Nakit İade Fırsatı!

İstanbulkart kullanıcıları için harika bir fırsat duyuruldu! Kent Lokantaları'nda İstanbulkart ile yapılan 40 TL’lik ödemelerde 5 TL nakit iade kazanabilirsiniz. Kampanya, kart sahiplerinin günlük bir kez ve farklı günlerde toplamda 10 defa katılmasına olanak tanıyor.

Kampanya detaylarına göre, nakit iadeler işlemin ertesi günü İstanbulkart’a yatırılacak. Ödüller, İstanbulkart Mobil uygulaması veya kartın NFC özellikleri kullanılarak yükleme noktalarından alınabilir. Ancak, iptal edilen ödemeler kampanya kapsamına dahil edilmiyor ve ödül talep edilemez.

Kampanyadan yararlanabilmek için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmiş olması ve ticari elektronik ileti izinlerinin verilmiş olması gerekiyor. Ayrıntılar ve Kent Lokantalarının listesi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, İstanbulkart’ınızı Kent Lokantaları’nda kullanarak nakit iade kazanın!