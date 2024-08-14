İstanbul’da Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem: “Yarısı Bizden” Kampanyasıyla Destek Artıyor

İstanbul’da Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem: “Yarısı Bizden” Kampanyasıyla Destek Artıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 12:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasında önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Artık başvurular e-Devlet yerine doğrudan ilçe belediyelerine yapılacak.

Riskli yapı sahiplerine sağlanacak destekler ise genişletildi.

Konutlar için 700 bin TL hibe, iş yerleri için ise 350 bin TL hibe verilecek. Ayrıca tahliye desteği olarak tek seferde 100 bin TL ödeme yapılacak. Kredi geri ödemeleri ise 2 yıl sonra başlayacak ve 10 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yeni kampanyada otopark ve sığınak alanları yapı alanı dışında tutulacak, böylece hak sahipleri hak kaybı yaşamayacak.

Bu düzenlemelerle İstanbul’daki riskli yapıların daha hızlı yenilenmesi hedefleniyor.

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