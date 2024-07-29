İsrail Tehdidi Nedeniyle Beyrut Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı

İsrail Tehdidi Nedeniyle Beyrut Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı
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Yayın Tarihi : 29-07-2024 09:35

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı. 28 Temmuz akşamından itibaren iptal edilen veya ertelenen seferler, havalimanının uçuş bilgi ekranlarında ve internet sitesinde duyuruldu. Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) ise bazı uçuşlarını 29 Temmuz sabahına kadar erteledi.

Bu gelişme, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına roket isabet etmesiyle 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve 35 kişinin yaralanması olayının ardından geldi. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini ve Hizbullah'ın sorumlu olduğunu öne sürdü. Ancak Hizbullah, saldırıyla ilgili bağlantısını reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya karşılık verileceğini belirterek Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini açıkladı.

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