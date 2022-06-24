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GECCE MEKAN
İsmail Özkan'ın yeni şarkısı yayında!
İsmail Özkan'ın, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Eyvallah" isimli pop müzik türündeki şarkısı, dinleyicilerle buluştu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2022 15:49
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