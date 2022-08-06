İsmail Hacıoğlu, MİT ajanı oldu!

Oyunculuk performansıyla yer aldığı tüm projelerde gözleri üzerine çeviren İsmail Hacıoğlu, yeni filmi 49 ile beyaz perdede olacak. Başarılı oyuncu, MİT operasyonel ajanlarının Musul’da rehin alınan 49 rehineyi DEAŞ’ın elinden kurtarma mücadelesini konu alan 49 filminde Oğuz isimli saha operasyon ajanını canlandırıyor.

Çekimleri Antep’te gerçekleşen filmde İsmail Hacıoğlu’na Hande Doğandemir, Kerem Alışık, Sinan Tuzcuoğlu, Doğukan Polat gibi isimler eşlik ediyor. Çekimleri devam eden filmin yapımcılığını Sadi Can Polat üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor. Hacıoğlu'nun setten yapmış olduğu paylaşımlar hayranları tarafından binlerce beğeni alıyor.