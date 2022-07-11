İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz aşkı belgelendi

Bir süredir adları aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği sonunda belgelendi. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.

İki oyuncu, muhabirlere “İyi akşamlar” dileyerek araçlarına bindi.

ARADIĞI MUTLULUĞU MESLEKTAŞINDA BULDU



Kızı Yemin’in annesi Duygu Kumarki’den boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran’la birliktelik yaşayan İsmail Hacıoğlu’nun o ilişkisi de uzun ömürlü olmamıştı. Hacıoğlu aradığı mutluluğu yine bir meslektaşında; Aslıhan Gürbüz’de buldu.