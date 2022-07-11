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Gecce Magazin Haberleri

İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz aşkı belgelendi

4 aydır aşk yaşayan ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez görüntülendi. Çeşme’de tatil yapan çift, objektife gülümseyerek poz verdi.

İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz aşkı belgelendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2022 12:13

Bir süredir adları aşk dedikodularına karışan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği sonunda belgelendi. Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte yemeğe çıkan ünlü çift, ilk kez yan yana görüntülendi.

İki oyuncu, muhabirlere “İyi akşamlar” dileyerek araçlarına bindi. 

 

ARADIĞI MUTLULUĞU MESLEKTAŞINDA BULDU

Kızı Yemin’in annesi Duygu Kumarki’den boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran’la birliktelik yaşayan İsmail Hacıoğlu’nun o ilişkisi de uzun ömürlü olmamıştı. Hacıoğlu aradığı mutluluğu yine bir meslektaşında; Aslıhan Gürbüz’de buldu.

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