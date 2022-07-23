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Gecce Magazin Haberleri

İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu imajı sosyal medyayı salladı!

2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı sinemada da yaşatılacak. Filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'dan ilk kare geldi. Şaşmaz'ı görenler Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzetti.

İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu imajı sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2022 16:01

Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmin başrolü İsmail Ege Şaşmaz olmuştu.  "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Proje için hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı. Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya ikizi kadar benzemesi görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı. İsmail Ege Şaşmaz'ın fotoğrafının altı yorumlarla doldu.

 

İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın o paylaşımı:

 

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