İslam Memiş'ten Şaşırtan Açıklama: Dolar Yasaklanabilir mi?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100’deki köşesinde dikkat çekici iddialarda bulundu. Memiş, doların yok olmasından değil, yasaklanmasından bahsetti. Ortadoğu'daki potansiyel savaş senaryolarına dikkat çeken Memiş, bu savaşların büyük değişimlere yol açacağını öngörüyor. 2030’a kadar büyük bir savaş beklediğini ifade eden Memiş, bu sürecin "Büyük Sıfırlama" için gerekli olduğunu belirtiyor.

Dünyanın dolardan uzaklaştığını ve ABD'nin doları bir silah gibi kullandığını vurgulayan Memiş, rezerv paranın %80’inin hala dolar olduğunu açıkladı. Rusya, Çin, Kore ve Türkiye’nin dijital para birimlerine geçiş yaptığını belirten Memiş, bu değişimlerin yakında duyurulacağını öngörüyor.

Düşmanlıkların netleştiği bu ortamda, bazı ülkelerin doları yasaklayabileceğini iddia eden Memiş, dolar endeksinin değer kaybetmeye başladığını söyledi. Merkez bankalarının büyük miktarda altın stokladığını belirten Memiş, bireyleri de altın alıp hazırlık yapmaları konusunda uyardı.