İslam Memiş'ten Şaşırtan Açıklama: Dolar Yasaklanabilir mi?

İslam Memiş'ten Şaşırtan Açıklama: Dolar Yasaklanabilir mi?
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-08-2024 12:32

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100’deki köşesinde dikkat çekici iddialarda bulundu. Memiş, doların yok olmasından değil, yasaklanmasından bahsetti. Ortadoğu'daki potansiyel savaş senaryolarına dikkat çeken Memiş, bu savaşların büyük değişimlere yol açacağını öngörüyor. 2030’a kadar büyük bir savaş beklediğini ifade eden Memiş, bu sürecin "Büyük Sıfırlama" için gerekli olduğunu belirtiyor.

Dünyanın dolardan uzaklaştığını ve ABD'nin doları bir silah gibi kullandığını vurgulayan Memiş, rezerv paranın %80’inin hala dolar olduğunu açıkladı. Rusya, Çin, Kore ve Türkiye’nin dijital para birimlerine geçiş yaptığını belirten Memiş, bu değişimlerin yakında duyurulacağını öngörüyor.

Düşmanlıkların netleştiği bu ortamda, bazı ülkelerin doları yasaklayabileceğini iddia eden Memiş, dolar endeksinin değer kaybetmeye başladığını söyledi. Merkez bankalarının büyük miktarda altın stokladığını belirten Memiş, bireyleri de altın alıp hazırlık yapmaları konusunda uyardı.

Benzer Haberler
Dizel Araçlar İçin Kritik Dönemeç: Avrupa Birliği’nin Kararı Almanya’yı Korkutuyor Dizel Araçlar İçin Kritik Dönemeç: Avrupa Birliği’nin Kararı Almanya’yı Korkutuyor
Vakıfbank hesabı olanlara müjdeli haber verdi! 18700 TL ödeme verilecek! Vakıfbank hesabı olanlara müjdeli haber verdi! 18700 TL ödeme verilecek!
Migros’ta 4 Gün Sürecek Dev İndirim Fırtınası Başladı! Migros’ta 4 Gün Sürecek Dev İndirim Fırtınası Başladı!
Doğal Gaz Fiyatlarında Şok Artış: 1 Metreküp Gazın Fiyatı 9,4 TL Oldu Doğal Gaz Fiyatlarında Şok Artış: 1 Metreküp Gazın Fiyatı 9,4 TL Oldu
DENİZBANK şubelerine gidenler şok oldu! Başvuru yapan herkes 100.000 TL alıyor! DENİZBANK şubelerine gidenler şok oldu! Başvuru yapan herkes 100.000 TL alıyor!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan Temmuz Ayı Üretici ve Market Fiyatlarına Dair İNDİRİM Açıklaması TZOB Başkanı Bayraktar'dan Temmuz Ayı Üretici ve Market Fiyatlarına Dair İNDİRİM Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor

Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor
  • 02-08-2024 14:05

Demet Özdemir hayranlarına müjde! İki film birden geliyor