İslam Memiş’ten Piyasa Değerlendirmesi: Altın, Dolar ve Borsa İçin Kritik Tahminler

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın, dolar, euro ve borsa ile ilgili öngörülerini paylaştı. Memiş, bu öngörülerin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak, dikkatle takip edilmesi gereken seviyelere dikkat çekti.

Borsa: Memiş, borsa endeksinde 9750 puan seviyesini izlemeye devam edeceğini belirtti. Endeksin haftayı 10.200 puan üzerinde kapatamamasının, yukarı yönlü hareketleri engellediğini ve borsanın şu an için negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Dolar: Dolar kurunda baskı olduğunu düşünen Memiş, şu anki seviyenin 33,54 TL olduğunu ve yıl sonu için 40-45 TL aralığında bir beklentisinin sürdüğünü belirtti.

Euro: Euro/dolar paritesinin yatay bir seyir izlediğini belirten Memiş, Euro/TL'nin haftayı 36,67 TL seviyesinde kapattığını söyledi.

Ons Altın: Ons altının 2422 dolar seviyesinde kalmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, bu hafta 2380-2480 dolar aralığının takip edileceğini, orta vadede 2600 dolar, uzun vadede ise 3000 dolar seviyelerini beklediğini söyledi.

Gram Altın: Gram altında 2580-2680 TL aralığını izleyen Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ağustos ayı için 2730 TL hedefinin devam ettiğini belirtti.

Gümüş: Gümüşte gerileme gözlemleyen Memiş, gümüşün altına göre daha uygun fiyatlı kalmaya devam ettiğini ve dolar sahipleri için iyi bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Gümüşün 37 TL veya 37 dolar seviyesinde kalmasını beklediğini ekledi.