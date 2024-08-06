İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor!

İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 23:30

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 06-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeden beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonlarına yüksek maaşla istihdam imkânı sunuyor. Bu pozisyonlar için başvuru yapacak adaylara, en az 32.000 TL maaş teklif edilecek. Başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmasına rağmen KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.

Adaylar, İŞKUR’un resmi web sitesinden kolayca başvuru yapabilir, sınav stresinden uzak kalarak geniş iş olanaklarından faydalanabilirler. İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak cazip iş fırsatları sunuyor. Detaylar ve başvurular için İŞKUR'un internet sitesindeki ilanlar incelenebilir.

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