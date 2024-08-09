İŞKUR’dan Kısa Çalışma Ödeneğinde Büyük Düzenleme: Prim Gün Sayısı 450'ye İndirildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kısa çalışma ödeneğinde önemli bir düzenlemeye gitti. Artık, bu ödeneğe hak kazanmak için gereken prim gün sayısı 600 günden 450 güne düşürüldü. Ayrıca, başvuru gerekçelerine "genel salgın" da eklendi. Bu değişiklikler, özellikle pandemi gibi genel salgın dönemlerinde işletmelerin ve çalışanların ödenek almasını kolaylaştıracak.

Yapılan düzenlemelerle, daha fazla vatandaşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanması bekleniyor. Prim gün sayısındaki indirim ve salgın gerekçesinin eklenmesiyle, ödeneğe başvuranların sayısında belirgin bir artış yaşanması öngörülüyor. Bu gelişmeler, zor durumda kalan çalışanlar ve işletmeler için önemli bir destek sağlayacak.

Bu düzenleme, çalışanların iş kaybı yaşadıkları zor dönemlerde finansal güvenliklerini artırmayı hedefliyor. Kısa çalışma ödeneği, işverenlerin mali yüklerini hafifletirken, çalışanların da gelir kaybını minimumda tutmalarına yardımcı oluyor. Yeni düzenleme sayesinde, prim gün sayısının düşürülmesi ve genel salgın gerekçesinin eklenmesi, ödeneğin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak. Özellikle pandemiler ve benzeri kriz dönemlerinde, işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve çalışanların iş güvencesini korumak amacıyla yapılan bu adım, ekonomik zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor...

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