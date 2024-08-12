İŞKUR'dan 1900 Kişilik İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı! Personel Alımı Başvurusu...

İŞKUR'dan 1900 Kişilik İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı! Personel Alımı Başvurusu...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 00:03

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 1900 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu programda, adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ila 9 ay süreyle çalışacak, ardından işsiz kalacaklar.

Alım Yapılan İller:

  • Şanlıurfa
  • Bitlis
  • Adana

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun belirli bentleri kapsamında sigortalı olmamak
  • Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

Başvurular Nasıl Yapılacak? Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Adaylar, online başvuru işlemlerini İŞKUR’un web portalı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Benzer Haberler
ASGARİ ÜCRETE ZAM, Yarından Sonra Asgari Ücret 21.002 TL Olacak! Müjdeli Haber GECE Geldi! ASGARİ ÜCRETE ZAM, Yarından Sonra Asgari Ücret 21.002 TL Olacak! Müjdeli Haber GECE Geldi!
Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, TEB ve ING Bank Limitleri Yükseltti! Nakit İsteyenlere 44.000 TL Ödeme Oluyor! Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, TEB ve ING Bank Limitleri Yükseltti! Nakit İsteyenlere 44.000 TL Ödeme Oluyor!
Garanti Bankası ve 2 DEV Bankadan Gece Açıklaması: Borçlarınızı Silelim! 100.000 TL Nakit! Garanti Bankası ve 2 DEV Bankadan Gece Açıklaması: Borçlarınızı Silelim! 100.000 TL Nakit!
TEK TEK AÇIKLANDI! Emekli Maaşlarını Alanlara SGK Üzerinden 17000 TL Ödemeler Yapıldı! TEK TEK AÇIKLANDI! Emekli Maaşlarını Alanlara SGK Üzerinden 17000 TL Ödemeler Yapıldı!
EMEKLİLERE İLAVELER YATTI! Emekli Maaş Hesabınızı Kontrol Edin! EMEKLİLERE İLAVELER YATTI! Emekli Maaş Hesabınızı Kontrol Edin!
Yapı Kredi, Garanti ve İş Bankasından 3'lü Kredi Geldi! 3 Bankadan 33.000 TL Gelir Belgesiz Para Dağıtılacak! Yapı Kredi, Garanti ve İş Bankasından 3'lü Kredi Geldi! 3 Bankadan 33.000 TL Gelir Belgesiz Para Dağıtılacak!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"