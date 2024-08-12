İŞKUR'dan 1900 Kişilik İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı! Personel Alımı Başvurusu...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 1900 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu programda, adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ila 9 ay süreyle çalışacak, ardından işsiz kalacaklar.
Alım Yapılan İller:
- Şanlıurfa
- Bitlis
- Adana
Başvuru Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- İŞKUR’a kayıtlı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun belirli bentleri kapsamında sigortalı olmamak
- Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
Başvurular Nasıl Yapılacak? Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir. Adaylar, online başvuru işlemlerini İŞKUR’un web portalı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.