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İŞKUR Temmuz müjdesini verdi! Ayda 24.000 TL maaşla iş fırsatı! Bekçi olmak isteyenlere iş ilanlaı geldi! İşte şartlar...

İŞKUR, bekçi alımıyla ilgili yeni bir personel alımı ilanı yayımladı ve bu ilanla dikkatleri üzerine çekti.

İŞKUR Temmuz müjdesini verdi! Ayda 24.000 TL maaşla iş fırsatı! Bekçi olmak isteyenlere iş ilanlaı geldi! İşte şartlar...
Yayın Tarihi : 2023-07-01 12:15

Ayda 24.000 TL maaşla iş fırsatı! İŞKUR Temmuz müjdesini verdi! Bekçi olmak isteyenlere iş ilanlaı geldi! İşte şartlar... İŞKUR, bekçi alımıyla ilgili yeni bir personel alımı ilanı yayımladı ve bu ilanla dikkatleri üzerine çekti. Adaylara yüksek bir maaş fırsatı sunulacak olan bekçi alımı için belirlenen şartlar da açıklandı.

İş arayanlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen bekçi alımı ilanı, İŞKUR tarafından çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan adaylara, 24 bin TL maaşla işe başlama imkanı sağlanacak. Şimdi, İŞKUR tarafından yapılan bu personel alımıyla ilgili detaylara bir göz atalım.

İŞKUR, bekçi alımı duyurusunu Türkiye genelinde birçok ilde yapacak. Bu ilanlarda adaylardan bazı şartlar aranacak ve bu şartlar İŞKUR'un resmi internet sitesinde açıklanmış durumda. Adaylar, bekçilik pozisyonuna başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İnşaat, işyeri ve mahalle bekçiliği için yapılacak alımlarda adaylarda bulunması gereken kriterler şunlar:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak,
  • İş yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamak,
  • Görevini özenle yerine getirebilmek,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

İŞKUR, bekçi alımını toplamda 24 farklı ilde gerçekleştirecek. Bu iller arasında Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya yer almaktadır. Söz konusu illerde ikamet eden adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesinden kolaylıkla yapabilirler. İlgili internet adreslerine giriş yapıldıktan sonra birçok iş ilanına ve şartlara kolayca ulaşmak mümkündür. Bekçilik ilanına ise İş arama sayfasında "MESLEK" kısmına "bekçi" yazarak kolaylıkla erişilebilir.

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