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İŞKUR şehir hastelerine hizmetli, güvenlik, temizlik görevlisi alıyor! KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru şartları

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerini daha etkin ve modern bir şekilde sunmayı amaçlayan şehir hastaneleri bünyesinde KPSS sınavına gerek duymadan işçi alımları devam ediyor.

İŞKUR şehir hastelerine hizmetli, güvenlik, temizlik görevlisi alıyor! KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 19:54

KPSS şartsız hastane personeli alımı başvuru şartları! İŞKUR şehir hastelerine hizmetli, güvenlik, temizlik görevlisi alıyor- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika duyurusuna göre, 7 farklı ilde bulunan şehir hastanelerinde yeni personel alımları yapılacağı bildirildi.

Şehir Hastaneleri Personel Alım Duyurusu

Şehir hastaneleri, Yap İşlet Devret modeliyle yüklenici firmalar tarafından inşa edilmektedir. Bu hastanelerde çalışacak personel ise, hastane bünyesinde istihdam edilmek üzere alınmaktadır.

Alım Yapan Şehir Hastaneleri ve Kadro Dağılımı

Adana Şehir Hastanesi

  • 2 Aşçı Yardımcısı
  • 2 Garson
  • 20 Beden İşçisi

Manisa Şehir Hastanesi

  • 2 Bahçıvan
  • 1 Makine Teknolojisi Teknisyeni

Kocaeli Şehir Hastanesi

  • 20 Beden İşçisi
  • 20 Hastane Hizmetlisi
  • 20 Güvenlik Görevlisi

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

  • 5 Elektrikçi
  • 5 Mekanik Bakım Onarımcısı
  • 5 Bahçıvan

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

  • 1 Hemşire
  • 3 Raportör
  • 2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri
  • 2 Genel Alan Sorumlusu

Samsun Şehir Hastanesi

  • 1 Gıda Mühendisi
  • 1 Şoför Yük Taşıma
  • 1 Forklift Operatörü

Mersin Şehir Hastanesi

  • 1 Garson

Başvuru İşlemleri

Yukarıdaki alım ilanlarına başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR resmi web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, "İş İlanları" bölümüne tıkladıktan sonra ilan numarasını yazarak ilanlara ulaşabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel ve Sürekli İşçi Alımı İlanı Bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın bir tarihte Sağlık Bakanlığı'na personel ve işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi. Henüz ilanlar yayımlanmamış olsa da Kasım ayında ilanların gelmesi beklenmektedir.

Şehir hastanelerinde yapılan işçi alımları, istihdam alanında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu alımlara başvurarak, sağlık sektöründe kariyer yapma şansını elde edebilirsiniz. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımları takip etmekte fayda var. Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkili bir şekilde sunulması amacıyla yapılan bu alımlar, Türkiye'nin sağlık sektörüne katkı sağlamaktadır.

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