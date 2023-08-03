İŞKUR 3 Ağustos hastanelere işçi alımı ilanları: Hasta kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları ve başvuru şartları

Hasta kayıt görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları ve başvuru şartları! İŞKUR 3 Ağustos hastanelere işçi alımı ilanları- İŞKUR'un son duyurusuna göre, hastanelerde çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak. Bu alımlar, çeşitli pozisyonlarda gerçekleşecek olup, başvurular online olarak yapılacaktır. İŞKUR'un bu özel hizmeti sayesinde, birçok vatandaş yeni bir işe sahip olma fırsatını değerlendirebilmektedir. Gelecek dönemlerde de yeni ilanlar gelmeye devam edecektir.

Hastanelerde Çalışma Fırsatları ve Başvurular

İŞKUR'un yayınladığı iş ilanlarına göre, hastanelerde hasta kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, şoför ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. Hastanelerde gerçekleşecek bu alımların detayları, adayların merakını cezbetmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Hastanelerde gerçekleştirilecek alımlar için, farklı pozisyonlara göre belirlenen bazı genel başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıda sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Gece nöbeti tutmaya ve vardiyalı çalışmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Yeni İlanlar ve Başvurular

Yeni alımlar, hasta kabul - kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, ambulans şoförü ve hastane hizmetlisi gibi kadrolarda olacaktır. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden açık iş ilanları bölümüne girerek, hastane pozisyonlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Online Başvuru Yapma Kolaylığı

Hastanelerde gerçekleştirilecek alımlara başvurular online olarak yapılabilmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru süreci için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, bazı kurumlar yüz yüze mülakat talep edebilir.