İş Hayatında Yeni Dönem: İstifa Eden Çalışanlar da Kıdem Tazminatına Hak Kazanıyor

Son düzenlemelerle birlikte, işten çıkarılan çalışanların yanı sıra belirli koşulları sağlayan istifa edenler de kıdem tazminatından yararlanabilecek. İş Kanunu'nda yapılan değişiklikler, çalışanların geleceğini güvence altına almayı hedefliyor ve işten ayrılma süreçlerinde maddi güvence sağlamayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemelere göre, belirli şartları sağlayan istifa eden çalışanlar yıllık 35 bin TL'ye kadar kıdem tazminatı alabilecek. Bu ödemeler, çalışanın kıdemi ve diğer yasal haklarına göre değişiklik gösterecek.

İstifa eden çalışanlar, maaşın zamanında ödenmemesi, fazla mesai ücretlerinin eksik veya geç ödenmesi, mobbing, iş güvenliğinin sağlanmaması ve yasal izinlerin kullandırılmaması gibi durumlarda kıdem tazminatı talep edebilirler. Ayrıca, tazminat alacak çalışanlar için yıllık tavan tutar 35.058,58 TL, taban tazminat tutarı ise 20.002,5 TL olarak belirlenmiştir.