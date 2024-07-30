İş Bankası’ndan Yeni Müşterilere Faizsiz Nakit Avans Fırsatı! Sadece 1 Gün Kaldı! İsteyen Hemen Alsın!

Türkiye İş Bankası, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yeni müşterilerine özel bir faizsiz nakit avans kampanyası başlattı. İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğini kullanan yeni müşteriler, 300 TL'den 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanma fırsatına sahip olacak.

Kampanya sadece İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları üzerinden geçerli ve her müşteri yalnızca bir kez yararlanabiliyor. Kullanıcılar, bir takvim ayında kredi limitlerinin yüzde 25'i kadar avans çekebilir; bu oran en fazla 25.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Kampanya, 2-3 ay vadeli işlemler için geçerli olup, daha uzun vadelerde veya 25.000 TL üzerindeki tutarlarda standart faiz oranları uygulanmaktadır.

Yeni müşteri olma süreci tamamlandıktan sonra kampanya tanımlamaları ilk iş günü itibarıyla başlıyor ve iki iş günü içinde tamamlanıyor. Bu fırsat, nakit ihtiyacı olan yeni müşterilere faizsiz avans kullanma imkanı sunuyor.