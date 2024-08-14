İş Bankası’ndan Yeni Müşterilere 3000 TL Maxipuan Fırsatı!

İş Bankası’ndan Yeni Müşterilere 3000 TL Maxipuan Fırsatı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 19:55

İş Bankası, yeni bireysel kredi kartı müşterileri için büyük bir kampanya başlattı. 30 Eylül 2024 tarihine kadar kredi kartı başvurusu yapıp, farklı günlerde tek seferde 3.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 300 TL, toplamda 3.000 TL’ye kadar Maxipuan hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak için, kart başvurunuzdan önce veya sonra İşCep ya da Maximum Mobil üzerinden “Kampanyalar” bölümünden “KATIL” butonuna tıklamanız yeterli. Ancak, mevcut kredi kartı sahipleri kampanyadan yararlanamayacak.

Bu cazip fırsat, daha önce İş Bankası’ndan kredi kartı almamış ya da en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar iptal ettirmiş olan müşterilere sunuluyor. Kampanya kapsamında yapılan alışverişlerde kazanılan Maxipuan’lar başka kampanyalarla da birleştirilebiliyor. Detaylar ve başvuru için İşCep’e göz atmayı unutmayın!

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