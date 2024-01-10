İş Bankası'ndan Emeklilere Müjde: Yepyeni Promosyon Kampanyası ile Cebinizdeki Miktar Artıyor!

İş Bankası'ndan Emeklilere Müjde: Yepyeni Promosyon Kampanyası ile Cebinizdeki Miktar Artıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-01-2024 12:02

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik heyecan verici bir promosyon kampanyası başlattı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte güncellenen emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekliyi sevince boğacak. İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlarla emekliler, hem finansal anlamda kazançlı çıkacak hem de bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası kapsamında, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyanlara çeşitli avantajlar sunuluyor. Bu kapsamda, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL, ve 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. SGK emeklileri, bu kampanya sayesinde hem yüksek promosyon miktarlarına ulaşabilecekler hem de İş Bankası'nın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabilecekler.

SGK ile yapılan anlaşma doğrultusunda, 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, ilk emekli maaş ödemesini İş Bankası'ndan alan veya mevcut emekli maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerini hedefliyor. Bu süre zarfında işlem yapan emeklilere, 7.500 TL'ye kadar varan promosyon ödemesi sunulmaktadır.

SGK emeklileri ayrıca, emekli maaşlarını İş Bankası'na taşımanın yanı sıra, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyorlar. Ayrıca, bir dizi avantaj ve ayrıcalıktan da faydalanarak finansal işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

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