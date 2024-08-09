İş Bankası’ndan Emeklilere Büyük Promosyon Fırsatı: 12.000 TL’ye Varıyor!

28 Mart - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olan kampanyada, maaş aralığına göre promosyon miktarı belirleniyor: 10.000 TL’ye kadar maaşı olanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arası olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 12.000 TL alabiliyor.

Ayrıca, Maximum Kart sahipleri yıllık kart ücreti ödemiyor ve birçok avantajdan faydalanıyor. Emekliler, İşCep, İnternet Şubesi veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir, promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde alabilirler. Kampanyadan yararlanmak için son tarih 31 Ağustos 2024.

Emekli Maaşınızı Taşıyın, Promosyonun Keyfini Çıkarın!

İş Bankası’nın sunduğu bu cazip kampanya ile emekliler, maaşlarını İş Bankası’na taşıdıklarında büyük avantajlar elde ediyor. 28 Mart - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu fırsat, emekli maaşının miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emekliler 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş sahipleri 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL alabiliyor. Ayrıca, emekliler Maximum Kart’ın yıllık kart ücretinden muaf kalıyor ve çeşitli avantajlardan faydalanıyor. İşCep, İnternet Şubesi veya e-Devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabilir ve promosyon ödemelerini 3 iş günü içinde alabilirler. Kampanyadan yararlanmak için son tarih 31 Ağustos 2024.