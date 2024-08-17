İş Bankası'ndan Ağustos Ayına Özel Kredi Fırsatı: Şartsız ve Kefilsiz 99.000 TL Kredi!

İş Bankası, Ağustos ayına özel büyük bir kredi kampanyası başlattı. Banka, ay sonuna kadar kredi başvurusu yapan müşterilere 99.000 TL'ye kadar şartsız, kefilsiz ve belgesiz kredi imkanı sunuyor.

Bu kampanya, özellikle hızlı ve pratik kredi arayışında olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. İş Bankası, başvuru sahiplerinden herhangi bir ek belge veya kefil talep etmiyor, bu da süreci hızlandırarak ihtiyaçların anında karşılanmasını sağlıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, İş Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık platformları üzerinden başvuru yapabilirler. Dijital başvuruların daha hızlı sonuçlandığı ve işlemlerin kolayca tamamlandığı bildiriliyor.