İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu!

Son dönemde konut fiyatlarındaki belirsizlik ve kira fiyatlarının artışı, konut satın almak isteyenler arasında bir hareketlilik yaratmış durumda. Ancak, konut satışlarının istenen seviyede olmadığı görülüyor. Bu durumun arkasında, finansman sorunları ve diğer zorluklar yer alıyor. İşte bu nedenle, konut almak isteyenler arasında konut finansmanı seçeneklerine yönelik arayışlar artıyor. İş Bankası'nın sunduğu konut kredisi kampanyası da bu arayışlardan biri.

İş Bankası Konut Kredisi Kampanyası Detayları

İş Bankası, ev sahibi olmak isteyen müşterilere özel konut kredisi imkanları sunuyor. Ancak, bu kampanyanın şartları nelerdir?

Ev Sahibi Olma Desteği: İş Bankası, müşterilere ev sahibi olma yolunda finansman destekleri sağlıyor. Vade Süreleri: İş Bankası'nın konut kredisi vade süreleri BDDK tarafından belirlenen azami vade süresine uygun olarak şekilleniyor. Konut kredileri en fazla 120 ay (10 yıl) vadeli olarak veriliyor. Aylık Faiz Oranı: İş Bankası'nın uyguladığı aylık faiz oranı %2,85 olarak belirlenmiş durumda. Bu, bankacılık sektörünün faiz ortalamasına göre düşük bir orandır. Güvence ve İpotek: İş Bankası, konut kredisi alacak müşterilerden kefil talep etmese de, konutu güvence altına almak için farklı bir yöntem kullanıyor. Konut kredisi alınan ev üzerine ipotek konularak banka kendisini güvence altına alıyor. Bu sayede müşteri, kredi borcunu bitirmeden evini satamıyor.

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