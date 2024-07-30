İş Bankası ve 4 Bankadan KONUT KREDİSİ hamlesi geldi! Faizler Güncellendi! Ev Almak İsteyenler...

Ev sahibi olma hayaliniz var mı? Artan kira fiyatlarıyla başa çıkmanın en iyi yolu, düşük faiz oranlarıyla konut kredisi almak olabilir. İşte size en uygun faiz oranlarıyla konut kredisi sunan bankaların listesi ve geri ödeme detayları!

En Düşük Faizle Konut Kredisi Veren Bankalar:

Türkiye İş Bankası: %3.05 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.042 TL, toplam geri ödeme 4.405.069 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 62.704 TL, toplam geri ödeme 7.547.072 TL.

%3.05 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.042 TL, toplam geri ödeme 4.405.069 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 62.704 TL, toplam geri ödeme 7.547.072 TL. Kuveyt Türk: %3.09 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.665 TL, toplam geri ödeme 4.442.462 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 63.446 TL, toplam geri ödeme 7.636.075 TL.

%3.09 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 73.665 TL, toplam geri ödeme 4.442.462 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 63.446 TL, toplam geri ödeme 7.636.075 TL. QNB Finansbank: %3.19 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.233 TL, toplam geri ödeme 4.535.289 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 65.308 TL, toplam geri ödeme 7.858.307 TL.

%3.19 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.233 TL, toplam geri ödeme 4.535.289 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 65.308 TL, toplam geri ödeme 7.858.307 TL. TEB: %3.19 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.233 TL, toplam geri ödeme 4.535.442 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 75.916 TL, toplam geri ödeme 9.131.363 TL.

%3.19 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.233 TL, toplam geri ödeme 4.535.442 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 75.916 TL, toplam geri ödeme 9.131.363 TL. Garanti BBVA: %3.20 faiz oranı ile 60 ay vadede aylık taksitler 75.390 TL, toplam geri ödeme 4.545.975 TL; 120 ay vadede aylık taksitler 65.495 TL, toplam geri ödeme 7.881.961 TL.

Konut Kredisiyle Hayalinizdeki Eve Ulaşmanın Yolu:

Artan kira fiyatlarından kurtulup kendi evinizde huzurla yaşamak için, bu düşük faiz oranlarıyla konut kredisi fırsatlarını değerlendirin. Her geçen gün artan konut maliyetleri ve kira fiyatları göz önüne alındığında, uygun faiz oranlarıyla kredi çekmek, ev sahibi olma yolunda büyük bir adım olabilir.

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En uygun faiz oranları ve geri ödeme koşullarıyla ev sahibi olmanın keyfini yaşamak için, ilgili bankaların konut kredisi kampanyalarını inceleyin. Detaylar için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya en yakın şubelerine başvurabilirsiniz. Unutmayın, fırsatlar sınırlı ve ev sahibi olma hayaliniz bir adım daha yakın!