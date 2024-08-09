İş Bankası Üzerinden Kart Başvurusu Yapacak Olanlar Dikkat! Banka Onay Vererek 3000 TL Ödemeyi Hibe Edecek!

İş Bankası Üzerinden Kart Başvurusu Yapacak Olanlar Dikkat! Banka Onay Vererek 3000 TL Ödemeyi Hibe Edecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 12:45

İş Bankası, yeni kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. 31 Ağustos’a kadar başvuruda bulunan yeni müşterilere, 30 Eylül’e kadar tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL, toplamda ise 3.000 TL’ye kadar MaxiPuan hediye edilecek. Kampanyadan yararlanmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulamasından “Kampanyalar” bölümünden “KATIL” butonuna tıklamak yeterli.

Daha önce İş Bankası’ndan bireysel kredi kartı almamış veya en geç 31 Mayıs 2024’te kartını iptal etmiş olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Ek kartlar, sanal kartlar ve bazı işlemler kampanya kapsamında yer almıyor. Ayrıca, kampanya diğer MaxiPuan kampanyalarıyla birleştirilebiliyor.

Kampanya, sadece asıl kart sahipleri için geçerli olup, mevcut Banka kartı kullanıcıları ve ek kart sahipleri kampanyadan yararlanamayacak. Cüzdan yüklemeleri, elektronik ödeme hizmetleri, fatura ödemeleri, kuyum harcamaları, nakit avans ve benzeri işlemler kampanya kapsamına dahil edilmemektedir. Kumar, milli piyango biletleri ve bahis işlemleri de kampanya dışında bırakılmıştır. Yeni müşteriler, kampanya süresi içinde yapacakları uygun alışverişlerle MaxiPuan kazanma fırsatını değerlendirebilirler. Başvuruların ve alışverişlerin belirtilen tarihler arasında yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

 

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