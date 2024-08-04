İş Bankası Promosyon Yarışında Zirveye Çıktı: Emekli ve Kamu Çalışanlarına Rekor Ödeme!

Bankalar arasındaki promosyon rekabetinde İş Bankası, yeni düzenlemeleriyle dikkatleri üzerine çekti. İş Bankası, kamu çalışanlarına yönelik 54 bin TL’lik promosyon teklifi ile diğer bankaları geride bırakarak rekor kırdı. Bu teklif, bankalar arası promosyon yarışında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Emekli promosyonlarında da iddialı bir kampanya sunan İş Bankası, 2024 yılı için şu ödemeleri yapacak:

10.000 TL’ye kadar emekli maaşları için: 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası emekli maaşları için: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası emekli maaşları için: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri emekli maaşları için: 12.000 TL

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen promosyon toplantısında İş Bankası, sunduğu 54 bin TL’lik teklif ile öne çıkarken, Denizbank ve Yapı Kredi gibi diğer bankalar da toplantıda yer aldı ancak İş Bankası’nın teklifi en yüksek oldu. Bu yüksek promosyon ödemeleri, emeklilerin ve kamu çalışanlarının banka tercihlerini yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.