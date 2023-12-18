İş Bankası Kredi Kartı Sahibi Olanlar Dikkat! Artık banka Sizlere Özel Hizmet Veriyor! Başvuru Yapanlar 50.000 TL Alıyor 

İş Bankası üzerinden kredi kartı kullanan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan herkes işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemesi alabiliyor. İş Bankası kredi kartı kullanıyorsanız ve bu kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz ve bu kredileri de dilediğiniz zaman hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere verilecek olan bu bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerine hızlı bir şekilde banka müşterisi olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde alabiliyor. acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilerin aynı gün içinde destek ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

50.000 TL kredi kullanabilmeniz için kredi puanı 1.700 ve üzerinde olan vatandaşlara banka tarafından özel olarak bir düşük faizli kredi imkanı sağlanmaktadır. mekli maaşı alan vatandaşlarda İş Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. İş Bankası resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak 7 gün 24 saat ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen öğrenebilir veya bu bankada bir hesabınız varsa iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilir onay almanız durumunda da hesaba yatırabilirsiniz.