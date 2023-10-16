İş bankası hesabı olanların 4 günü kaldı! Bu süre içinde banka hesabı olanlar başvuru yapsın

İşte bu yazımızda, İş Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatını detaylıca ele alacağız. Kredi başvuru şartları nelerdir, ne kadar kredi kullanabilirsiniz, ve nasıl başvuru yapabilirsiniz? Tüm bu soruların yanıtları yazımızda sizleri bekliyor.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası

İş Bankası, müşterilerine çekici bir ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Bu kampanya sayesinde, İş Bankası müşterileri 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanma fırsatına sahiptir. İşte bu kampanyanın detayları:

Türkiye İş Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisi için aylık taksit tutarı 2.584 TL'dir. Bu kredi için uygulanan faiz oranı %2,95'tir. Toplam ödeme tutarı ise 93.320 TL olarak belirlenmiştir. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurarak krediye başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Hızlı Başvuru Sonucu

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kredi kampanyası ile başvuru yapan kişilere aynı gün içinde kredi onayı verme sözü vermektedir. Bu, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir avantajdır.

Düşük Faiz Oranları

İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasında düşük faiz oranları müşterilere sunulmaktadır. Bu da kredi kullanmak isteyenler için ödeme kolaylığı sağlar.

Öncelik İş Bankası Hesabına

İş Bankası müşterilerine öncelik tanınmaktadır. Bu da İş Bankası hesabı olan kişilere daha düşük faizli kredi kullandırılacağı anlamına gelir.

Kredi Başvuru Şartları

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İş Bankası'nın belirlediği kredi başvuru şartları şunlardır:

Kredi Puanı

Başvuru yapacak kişinin kredi puanı en az 1350 ve üzerinde olmalıdır. Kredi puanı, kişinin kredi geçmişi ve ödeme alışkanlıklarına bağlı olarak belirlenir.

Sigortalı Çalışma veya Emeklilik

Bireysel müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için genellikle sigortalı olarak çalışmalı veya emekli olmalıdır. Bu, kredi başvurularının olumlu sonuçlanma olasılığını artırır.

Kolay Başvuru

İş Bankası, müşterilerine kolay başvuru imkanı sunmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusu yapmak sadece 5 dakika sürmektedir.

İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu

İş Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurunuzu iki gün içinde tamamlarsanız, İş Bankası size hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacak ve onay verilen krediyi aynı gün içinde hesabınıza aktaracaktır. İş Bankası müşterileri ayrıca İş Cep uygulamasını kullanarak gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar krediyi aynı gün içinde hesaplarına alabilirler.