İş Bankası Hesabı Olanlara 7500 TL Geri Ödeme Yapacak! Bankadan Açıklama ve Şartlar Duyuruldu!

İş Bankası Hesabı Olanlara 7500 TL Geri Ödeme Yapacak! Bankadan Açıklama ve Şartlar Duyuruldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 12:15

İş Bankası, tatil sezonunu avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Banka, 1 Ağustos - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında, konaklama sektöründe harcama yapan müşterilerine büyük ödüller sunuyor. 1 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, ETS üzerinden seçili otellerde yapacağınız harcamalarda; 35.000 TL – 49.999 TL arası peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL – 99.999 TL arası alışverişlerde 5.000 TL ve 100.000 TL ve üzeri harcamalarda ise 7.500 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.

MaxiPuan’lar, 18 Eylül 2024 tarihinde kartınıza yüklenecek ve 31 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak için İşCep üzerinden başvuru yapmanız yeterli. Ek kart harcamaları da kampanyaya dahil olup, kazanan puanlar ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecek. Unutmayın, her müşteri yalnızca bir kez kampanyadan yararlanabilir ve en fazla 7.500 TL MaxiPuan kazanabilir.

Benzer Haberler
Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor? Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor?
Ziraat Bankası Ziraat Bankası "MAAŞINIZIN 30 KATI" Nakit Kampanya Başlattı! Banka Şubeleri ve ATM Üzerinden Başvuru Yapılacak! 
Faizsiz Nakit Ödemeleri GÜNDEM Oldu! Başvuru Yapanlara 50.000 TL'ye Kadar FAİZSİZ Nakit Ödenecek!  Faizsiz Nakit Ödemeleri GÜNDEM Oldu! Başvuru Yapanlara 50.000 TL'ye Kadar FAİZSİZ Nakit Ödenecek! 
Ziraat Bankası 0.49 Faizle Vereceği Nakit Kampanyasını Duyurdu! 45 Gün Erteleme Olacak ve HERKES Alacak!  Ziraat Bankası 0.49 Faizle Vereceği Nakit Kampanyasını Duyurdu! 45 Gün Erteleme Olacak ve HERKES Alacak! 
MAAŞ HESABI Olan Emeklilere 7000 TL Ödeme Nakit Olarak Verilecek! Her EMEKLİ Alacak, Bugün Yatacak!  MAAŞ HESABI Olan Emeklilere 7000 TL Ödeme Nakit Olarak Verilecek! Her EMEKLİ Alacak, Bugün Yatacak! 
SGK Emeklilerine Büyük Kredi Fırsatı: 43 Bin TL Destek! SGK Emeklilerine Büyük Kredi Fırsatı: 43 Bin TL Destek!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer