İş Bankası Hesabı Olanlara 7500 TL Geri Ödeme Yapacak! Bankadan Açıklama ve Şartlar Duyuruldu!

İş Bankası, tatil sezonunu avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Banka, 1 Ağustos - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında, konaklama sektöründe harcama yapan müşterilerine büyük ödüller sunuyor. 1 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, ETS üzerinden seçili otellerde yapacağınız harcamalarda; 35.000 TL – 49.999 TL arası peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL – 99.999 TL arası alışverişlerde 5.000 TL ve 100.000 TL ve üzeri harcamalarda ise 7.500 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.

MaxiPuan’lar, 18 Eylül 2024 tarihinde kartınıza yüklenecek ve 31 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek. Kampanyadan yararlanmak için İşCep üzerinden başvuru yapmanız yeterli. Ek kart harcamaları da kampanyaya dahil olup, kazanan puanlar ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecek. Unutmayın, her müşteri yalnızca bir kez kampanyadan yararlanabilir ve en fazla 7.500 TL MaxiPuan kazanabilir.