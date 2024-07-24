İş bankası emeklilere müjde verdi: Emeklilere ek ödeme! 12000 TL ödemeler emekliye verilecek

İş Bankası, emekli maaşını bankadan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 28 Mart – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile büyük avantajlardan yararlanabilir. Bu kampanya, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Emekli Maaşını İş Bankası'ndan Alan Emeklilere Nakit Promosyon

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, bankanın sunduğu bu cazip promosyon ile emekliliklerini daha rahat geçirebilirler. İş Bankası, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere nakit promosyon ödemesi yapacağını belirtiyor. Bu sayede emekliler, hem maaşlarını güvenle alabilecekleri bir bankaya kavuşuyor hem de ekstra nakit kazanıyorlar.

Promosyon Tutarları

İş Bankası'nın emekli maaşını bankadan alan emekliler için sunduğu promosyon tutarları, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösteriyor:

10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları (10.000 TL hariç): 5.000 TL

(10.000 TL hariç): 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL arasında olan emekli maaşları (15.000 TL hariç): 8.000 TL

(15.000 TL hariç): 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL arasında olan emekli maaşları (20.000 TL hariç): 10.000 TL

(20.000 TL hariç): 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla olan emekli maaşları: 12.000 TL

Neden İş Bankası?

İş Bankası, Türkiye'nin en köklü ve güvenilir bankalarından biri olarak emeklilerin tercih ettiği bankaların başında geliyor. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, bankanın geniş hizmet ağı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sayesinde finansal işlemlerini güvenle gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, İş Bankası'nın sunduğu avantajlar sadece nakit promosyon ile sınırlı değil; emekliler, banka kartları ile yaptıkları harcamalarda özel indirimler ve avantajlardan da yararlanabiliyorlar.

Kampanya Detayları

İş Bankası'nın emekli maaşını bankadan alan emekliler için sunduğu bu kampanya, 28 Mart – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emeklilerin kampanyadan yararlanabilmesi için, maaşlarını 3 yıl süre ile İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli aylıklarını İş Bankası hesabına aktarmaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren emekliler, maaş tutarlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemesini alabiliyorlar.

Başvuru ve Detaylı Bilgi

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, kampanyadan yararlanmak için İş Bankası şubelerine başvurabilirler. Ayrıca, bankanın internet sitesi ve müşteri hizmetleri üzerinden de detaylı bilgi alabilirler. Başvuru işlemi oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir, böylece emekliler nakit promosyonlarına en kısa sürede kavuşabilirler.