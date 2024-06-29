İŞ Bankası Duyuru Yaptı! Emekli Promosyonları Değişti, SGK Emeklisi Artık Yüksek Para Alacak!

İŞ Bankası Duyuru Yaptı! Emekli Promosyonları Değişti, SGK Emeklisi Artık Yüksek Para Alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2024 23:59

Son dönemde Türkiye'de emeklilere yönelik önemli bir fırsat sunulmaktadır. SGK emeklileri için İş Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara özel promosyon ödemeleri yapacak. Bu yeni uygulama, emeklilere maddi kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır ve detaylarıyla şu şekildedir:

Promosyon Ödeme Detayları

SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşteriler, promosyon ödemelerinden yararlanabileceklerdir. Promosyon tutarı, ödemelere aracılık edilen emekli maaşlarının belirli bir süre boyunca peşin olarak ödenmesiyle hesaplanacaktır. 28.03.2024 tarihi itibariyle geçerli olan bu uygulamada, promosyon miktarları şu maaş aralıklarına göre belirlenmiştir:

  • 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL arasındakiler için 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL arasındakiler için 10.000 TL,
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL.

Promosyon ödemeleri, başvuru sonrasında emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarıldıktan sonra 3 iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

İş Bankası'ndan Emekli Maaşı Alma Avantajları

SGK emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere bir dizi ayrıcalık sunulmaktadır:

  • Maximum Kart ve ek kartlar için yıllık ücret ödememe avantajı.
  • İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi üzerinden emekli maaş hesabından ücretsiz ve sınırsız havale yapabilme imkanı.
  • İşCep ve İnternet Şubesi'nden hafta içi mesai saatleri içinde diğer banka hesaplarına ücretsiz para transferi yapabilme olanağı.
  • Diğer banka ATM'lerinden ayda 2 adet ücretsiz nakit çekim hakkı.
  • Özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyalarından yararlanma fırsatı.

Bu avantajlar, emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylıkla ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır.

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